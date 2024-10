Toch geen nieuw avontuur in België voor Adrien Trebel wegens persoonlijk redenen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Adrien Trebel zit nog steeds zonder club. De kans dat hij België zal verlaten lijkt erg groot.

Het is al weken geleden dat Adrien Trebel contact had met Excelsior Virton om het voetbalplezier in België voort te zetten. De Franse middenvelder heeft zelfs getraind met de ploeg.

Maar La Dernière Heure meldt op donderdag dat dit niet zal leiden tot een samenwerking. Het is vooral om persoonlijke redenen dat Trebel niet zal tekenen bij Excelsior.

Hij heeft aan het bestuur uitgelegd dat zijn familie binnenkort naar Portugal verhuist (zijn vrouw is daar geboren), wat een eventuele transfer aanzienlijk bemoeilijkt. Op 33-jarige leeftijd zal Adrien Trebel België naar alle waarschijnlijkheid moeten verlaten.

Een harde klap voor Virton, die deze potentiële versterking met veel ervaring (bijna 200 wedstrijden in de Pro League) graag welkom had geheten. Sportief directeur Mohamed Hakem verklaarde bij LDH dat een extra aanwinst op het middenveld "geen prioriteit" was, maar wel zou worden bekeken bij een interessant profiel.