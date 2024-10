Domenico Tedesco verrast en neemt er heel wat nieuwe namen bij: aanvaller Napoli als 'surprise du chef'

Domenico Tedesco heeft zijn selectie voor de wedstrijden tegen Italië en Frankrijk bekendgemaakt. Daarbij ook Maarten Vandevoordt, Matte Smets, Cyriel Ngonge en Malick Fofana.

Geen Romelu Lukaku of Kevin De Bruyne, die zich concentreren op enerzijds helemaal fit geraken en anderzijds te revalideren. Dat opende perspectieven voor nieuwe jongens, want Tedesco ziet de Nations League toch als een voorbereiding op de WK-kwalificatiematchen.

Matte Smets is geen volledig onbekende in de selectie. "Smets was er al eens bij. We willen hem nu zien presteren," zei Tedesco over de speler, die al eerder indruk maakte tijdens trainingssessies met de nationale ploeg.

Malick Fofana is een ander veelbelovend talent dat op de radar van de bondscoach stond. De jonge aanvaller scoorde twee keer in zijn laatste wedstrijd, wat zijn selectie misschien versterkte, maar Tedesco benadrukt dat dit geen impulsieve keuze is. "De beslissing over Fofana was al genomen. Hij stond al langer op onze radar."

Een andere verrassende naam is Cyriel Ngonge. De aanvaller van Napoli komt niet veel in actie in de Serie A, maar liet vorige week in een bekerwedstrijd een sterke indruk achter. Tedesco legt uit waarom hij Ngonge nu selecteert.

"Hij speelt niet zoveel in Napoli, maar vorige week in de bekermatch was hij indrukwekkend. Als we hem nu niet testen, kunnen we dat tijdens de WK-kwalificaties niet meer doen. Hij kan als spits of op de flanken spelen."