Geen van de tenoren bij de Rode Duivels... Opnieuw de vraag: wie wordt kapitein? Mogelijk weer verrassende keuze

Om 10u maakt Domenico Tedesco zijn selectie bekend. Waarschijnlijk duidt hij dan ook een kapitein aan voor de matchen tegen Italië en Frankrijk.

Met Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Thibaut Courtois afwezig bij de komende wedstrijden van de Rode Duivels tegen Italië en Frankrijk, rijst immers de vraag wie de aanvoerdersband zal dragen.

De kwestie van de aanvoerder is al een tijd een discussiepunt sinds bondscoach Domenico Tedesco na zijn aanstelling niet meteen een duidelijke hiërarchie heeft vastgelegd. Tedesco koos in eerste instantie voor De Bruyne, maar door blessures en onduidelijke communicatie ontstonden spanningen, vooral met Courtois, die uiteindelijk afhaakte en niet meer onder Tedesco wil spelen.

Nu de drie vaste leiders afwezig zijn, is het gebruikelijk om naar het aantal gespeelde interlands te kijken bij het aanwijzen van een nieuwe kapitein. Yannick Carrasco, met 78 caps, zou dan de logische keuze zijn, maar zijn plek in de selectie is onzeker omdat Tedesco hem eerder thuis liet.

Andere opties zijn Youri Tielemans en Thomas Meunier, maar Meunier begint waarschijnlijk op de bank. Tielemans is een plausibele kandidaat, aangezien hij al eerder kort aanvoerder is geweest. Toch lijkt ook Koen Casteels in aanmerking te komen.

De 32-jarige doelman is een van de meest ervaren spelers in de huidige selectie en heeft eerdere ervaring als clubkapitein bij Wolfsburg. Bovendien maakte hij de afgelopen interlands een sterke indruk, wat hem tot een geschikte aanvoerder maakt.