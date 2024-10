"Vege tekens": Peter Vandenbempt stelt vraagtekens bij afwezigheid Lukaku en De Bruyne

Wordt deze interlandbreak de laatste van Domenico Tedesco als bondscoach? Het zou zo maar kunnen als je ziet wat er allemaal aan het gebeuren is.

Thibaut Courtois leeft in onmin met bondscoach Domenico Tedesco, nu zijn ook Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku niet van de partij. Opvallend was dat bondscoach Domenico Tedesco op zijn persconferentie al liet vallen dat de kapitein van de Rode Duivels ook de volgende interlandbreak al niet van de partij zal zijn.

“Dat vind ik toch redelijk verregaand”, zegt Peter Vandenbempt aan Sporza. “Voor deze interlands begrijp ik het, want hij is geblesseerd. Maar het is toch tekenend dat spelers zelf al gaan bepalen of ze komen of niet, zeker als aanvoerder van de nationale ploeg.”

Eenzelfde verhaal bij Romelu Lukaku. De vorige interlandbreak was hij er niet bij en dat was ook te verdedigen, maar ook nu is hij niet van de partij. Een teken aan de wand volgens Vandenbempt, ook al zei de bondscoach uitdrukkelijk dat Big Rom en KDB zeker meedoen tot het WK 2026.

“We kennen Lukaku als iemand die de voorbije 10 jaar elke wedstrijd wilde spelen bij de nationale ploeg, zelfs de allerkleinste wedstrijden in zijn jacht naar records, qua interlands en doelpunten. Dat hij nu afhaakt, vind ik vreemd.”

Voor Vandenbempt is het duidelijk dat het mislukte WK hierop zijn invloed heeft. “Tedesco heeft blijkbaar minder gewicht en autoriteit om te vragen aan Lukaku om mee te komen trainen en wedstrijdritme op te doen. Dat zijn toch vege tekens.”

De Nations League is door de voetbalbond altijd naar voren geschoven als een toernooi waarin men resultaten wil zien, niet om een en ander uit te proberen of nieuwe pionnen in te passen. En precies dan zegt Tedesco dat hij andere spelers zou oproepen als dit een kwalificatiematch was. Vreemd.