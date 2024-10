Zulte Waregem blijft verbazen, maar vervolg moet even wachten

Zulte Waregem heeft zijn sterke vorm in de Challenger Pro League verder bevestigd door thuis met 2-1 te winnen van Club NXT.

Dit is de vijfde opeenvolgende overwinning voor Essevee, dat met een goed gevoel de interlandbreak ingaat. Nicolas Rommens was de held van de middag, hij maakte het verschil met een schitterende vrije trap.

Youssef Challouk opende de score met een prachtige goal. Club NXT kwam snel terug in de wedstrijd met een gelijkmaker, maar Rommens herstelde de voorsprong met een sublieme vrije trap van 25 meter.

Rommens werd verkozen tot man van de match. "We trainen vaak op stilstaande fases en dan lukt het ook vaak”, zei Rommens tegenover Het Nieuwsblad.

"Het is fantastisch dat je het ook in de wedstrijden kan laten zien en dat het nog de winning goal oplevert. We moesten deze match absoluut winnen om met een goed gevoel de break in te gaan."

Met deze overwinning blijft Zulte Waregem op de tweede plaats in de competitie en heeft het nu 15 op 15 punten behaald in eigen huis. De overwinning was cruciaal om met een goed gevoel de interlandbreak in te gaan.