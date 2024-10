De opvolger van Karel Geraerts bij Schalke 04 is bekend

Karel Geraerts werd eind september ontslagen, samen met Marc Wilmots, vanwege de moeilijke start van het seizoen van Schalke 04. Zijn opvolger is nu bekend.

Schalke 04 hoopte niet te hoeven strijden voor het behoud zoals vorig seizoen, maar om terug te keren naar de Bundesliga. Maar het Belgische duo aan het roer van de Konigsblauen is er niet in geslaagd om de Duitse reus wakker te schudden: Karel Geraerts alsT1 en Marc Wilmots als sportief directeur, werden beiden eind september de deur gewezen.

Bij hun ontslag stond Schalke op een teleurstellende 16e plaats in de 2.Bundesliga. Jakob Fimpel nam de rol van interim-coach op zich, maar hij zal niet in functie blijven. De nieuwe trainer van de club uit Gelsenkirchen is bekend.

Het zal niet Raúl zijn, momenteel belast met de jeugdopleiding bij Real Madrid. De opvolger van Geraerts komt uit Nederland: Kees van Wonderen (55 jaar) zal aan het hoofd van de Konigsblauen starten op maandag.

Van Wonderen was vorig seizoen trainer bij Heerenveen. Hij leidde ook Go Ahead Eagles van 2020 tot 2022, en was assistent van het nationale team van Nederland van 2018 tot 2019. Gedurende zijn carrière droeg Kees Van Wonderen trouwens 8 keer het Nederlandse shirt.

Wat de toekomst inhoudt voor Geraerts is nog onbekend. De naam van de voormalige coach van Union SG werd genoemd als kandidaat bij Anderlecht om Brian Riemer op te volgen, maar werd niet goed ontvangen door het publiek en zijn komst zou nu zeer verrassend zijn.