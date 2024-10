Geen gunstige omstandigheden bij Standard: de problemen blijven aanhouden

Het is al enkele maanden lang dat 777 Partners in moeilijkheden verkeert. A-CAP, dat het stokje tijdelijk heeft overgenomen, doet het ook niet veel beter.

Standard wacht nog steeds om uit de mist te geraken over de toekomstige overname van de club. Op dit moment beheert het bedrijf A-CAP de club dagelijks door middel van noodfinanciering, met als doel het bloeden te stoppen en vooral een deel van zijn investering terug te krijgen.

777 SDL, het door 777 Partners opgerichte bedrijf, heeft uiteindelijk op 1 oktober de jaarrekeningen gepubliceerd (de wettelijke verplichting was om ze begin april aan te leveren). Zal dit potentiële overnamekandidaten aansporen om te investeren?

Eerder het tegenovergestelde: het medium Josimar Football meldt dat de groep per 31 december 2023 tot €161 miljoen heeft geleend en dat de nettowinst tussen 31 maart 2022 en 31 december 2023 €52,7 miljoen bedraagt.

De situatie van A-CAP is ook niet rooskleurig: Josimar beweert dat het bedrijf in mei een lening van €40 miljoen heeft afgesloten om de voetbalactiva van 777 Partners over te nemen. Hiervoor heeft A-CAP een beroep gedaan op "Distressed Shop", een bedrijf gespecialiseerd in de handel in activa van bedrijven in moeilijkheden, eigendom van Todd Boehly, mede-eigenaar van Chelsea. Dit alles tegen een prijs, met een rente van 46%.

Op dit moment zou geen enkele potentiële investeerder formeel bereid zijn om het vastgestelde overnamebedrag tussen de 15 en 18 miljoen euro te investeren, dat door bronnen die door Josimar zijn geïnterviewd als "zeer optimistisch" wordt beschouwd.

Bovendien brengt nog een andere factor de zaak in onzekerheid: de uitkomst van de Leadenhall-rechtszaak. De val van de Britse kredietverstrekker heeft ook geleid tot de val van 777 Partners. De gevolgen voor het Amerikaanse investeringsfonds, maar ook voor A-CAP en de clubs in de 777-galaxy, zouden dus ingrijpend kunnen zijn.