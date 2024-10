📷 Ook Franse nationale ploeg verzamelt zich, met enkele heel opvallende aankomsten...

Het Franse nationale team kwam samen in Clairefontaine voor de twee Nations League-wedstrijden. De aankomst van de spelers wordt steeds extravaganter.

Naarmate er meer interlandperiodes zijn, wordt van de aankomst van de Franse spelers in Clairefontaine steeds meer verwacht. Het moet gezegd worden dat alleen nog een rode loper ontbreekt om te geloven dat de Fransen op een modeshow zijn.

Terwijl sommige leden van de groep liever klassiek gekleed gaan, hebben anderen er plezier in om bij elke gelegenheid drastisch van outfit te veranderen. Bij dit spel wordt vooral naar Jules Koundé uitgekeken.

Jules Koundé is aangekomen in Clairefontaine. ???



Een woord over zijn outfit? ? pic.twitter.com/76tke9VFTp — Actu Foot (@ActuFoot_) 7 oktober 2024

Bradley Barcola heeft ook aandacht besteed aan zijn outfit, hij is niet onopgemerkt gebleven door de groep journalisten aan de voet van de trappen.

Bradley Barcola is zojuist aangekomen in Clairefontaine. ???



Zijn stijl op schaal van 1 tot 10? pic.twitter.com/DCWfBHw2l4 — BeFootball (@_BeFootball) 7 oktober 2024

Maar degene die het meest opviel, was Ibrahima Konaté. De verdediger van Liverpool stapte uit de auto volledig vermomd en vond het grappig dat niemand hem kon herkennen.

WAT WAS HIER AAN DE HAND? Op deze mysterieuze manier arriveerde Liverpool-verdediger Ibrahima Konaté bij de concentratie van het Franse nationale team... Had je ooit zoiets gezien?pic.twitter.com/lQUd7fsQ4n — SportsCenter (@SC_ESPN) 8 oktober 2024

Na de overwinning tegen de Rode Duivels in de laatste wedstrijd, heeft Frankrijk slechts drie punten uit zes wedstrijden vanwege hun 1-3 nederlaag tegen Italië. De Rode Duivels zullen de Fransen volgende week dinsdag tegenkomen in het Koning Boudewijnstadion na hun wedstrijd van donderdag in Rome.