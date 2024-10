'Anderlecht-target om hoofdcoach te worden is al in België om gesprekken te voeren'

Het lijkt er steeds meer op dat Ryan Mason de nieuwe coach van Anderlecht moet worden. De Engelsman zou al in België zijn om gesprekken te voeren.

Anderlecht heeft besloten om niet verder te gaan met David Hubert. Hoewel de voormalige middenvelder van KRC Genk al goed werk leverde, blijft paars-wit op zoek gaan naar een nieuwe T1.

Het lijkt er nu steeds meer op dat Ryan Mason de opvolger van Brian Riemer moet worden bij Anderlecht. Hij werd ontslagen na de 0-2 nederlaag tegen KRC Genk.

Mason is op dit moment nog wel assistent-coach bij Tottenham en dus zal paars-wit hem daar moeten loswerken. Of dat zal lukken, blijft nog een vraagteken.

Volgens Het Nieuwsblad is Mason op dit moment al wel in België om gesprekken te voeren met Anderlecht. De Engelsman is nog maar 33 jaar oud, maar heeft al wel zijn pro license-trainersdiploma.

Als speler was hij bij heel wat Engelse clubs actief, ook bij Tottenham waar hij nog samen op het veld stond met Jan Vertonghen... Hij moest zijn carrière beëindigen nadat hij een zware schedelbreuk opliep bij Hull City. Nadien werd hij al snel coach.