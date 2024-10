Frank Boeckx waarschuwt Belgische topclub: "Er mag toch niet te veel gebeuren of het is een catastrofe zoals bij Anderlecht vorig jaar"

Antwerp is de interlandbreak kunnen ingaan als tweede in de stand. Verrassend voor sommigen, maar zeker niet voor Filip Joos.

Antwerp staat momenteel met 19 punten alleen op de tweede plaats in de Jupiler Pro League. Alleen KRC Genk doet beter en telt 22 punten.

Onlogisch is het echter niet dat The Great Old er zo goed voorstaat. Samen met Genk maakte Antwerp al het meeste aantal doelpunten van de competitie (21). Met zeven tegendoelpunten doen ze op dat vlak beter dan alle andere clubs.

Dat allemaal is te danken aan het spel dat coach Jonas De Roeck brengt met Antwerp. Volgens Filip Joos is het dan ook niet zo verrassend dat de club op de tweede plaats staat. "Eigenlijk kun je dat geen verrassing noemen wanneer je kijkt naar het voetbal dat ze vanaf de eerste speeldag gebracht hebben", begint hij volgens Sporza bij Extra Time.

De basisploeg ziet er erg goed uit. Tjaronn Chery maakte de laatste weken vooral indruk, hij staat overigens met zes doelpunten mee bovenaan de topschutterslijst. Langs de andere kant zit de bank wel vol met jeugdspelers.

"Ze spelen gelukkig geen Europees, maar er mag toch niet te veel gebeuren of het is een catastrofe zoals bij Anderlecht vorig jaar", merkt Frank Boeckx nog op. "Die verloren toen Vertonghen en Hazard in de play-offs en het was over en uit."