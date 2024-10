Een verandering van systeem bij de Rode Duivels? "Ik denk dat Tedesco zichzelf aan het beschermen is"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

België zal spelen tegen Italië en Frankrijk in de Nations League. De analisten van La Tribune hebben uitgebreid gesproken over de huidige situatie.

Wat zijn de verwachtingen voor de Rode Duivels tegen Italië en dan Frankrijk? Volgens Philippe Albert zijn de huidige vorm en kern geen goede excuses voor het leveren van nieuwe tegenvallende prestaties.

"Mogen we verwachtingen hebben voor deze twee wedstrijden? Ja, natuurlijk. Dit zijn over het algemeen basispelers", verklaarde Albert op de set van La Tribune.

Bondscoach Domenico Tedesco staat ook onder druk. "Ik denk dat Tedesco zichzelf aan het beschermen is. Hij kan zeggen 'ik heb geëxperimenteerd'. Dat is zeker", vindt Nordin Jbari.

Tedesco zou kunnen innoveren en overschakelen naar een 3-5-2 systeem. "Als je nu van systeem verandert en in maart daarop terugkomt, heeft dat geen zin. Verandering van systeem kost tijd en die ontbreekt. Als Tedesco experimenteert en we krijgen er 3, 4 of 5 binnen tegen Italië... wat dan?", vroeg Philippe Albert zich af.

"Spelen met 3 achteraan en Doku aan de zijkanten zou een probleem zijn. Je verliest je vleugelspelers terwijl dat onze kracht is. Dat kan je niet doen. In de toekomst moet er echter een systeem worden gevonden zodat Openda samen met Lukaku kan spelen. Hij scoort als hij ademt, het is onmogelijk om hem op de bank te zetten", ging Jbari verder.