Huisreglement van Vincent Kompany bij Bayern München lekt uit: deze straf krijgen spelers die te laat zijn

Vincent Kompany begon erg goed bij Bayern München. De coach werkt bij Der Rekordmeister met een speciaal systeem om spelers te straffen. Zo schrijft hij bijvoorbeeld geen boetes uit.

Vincent Kompany heeft zijn seizoensstart niet gemist bij Bayern München. De aanpak van de Belgische coach lijkt duidelijk te werken in Duitsland.

Er verschenen al video's op sociale media waarin hij tekeerging tegen een van zijn spelers. Dat mag allemaal van de coach, maar nu lekte ook het huisreglement uit bij Bayern onder Kompany.

Volgens Het Laatste Nieuws werkt hij niet met boetes. Voor laatkomers geldt er een alternatieve straf, eentje die voor heel wat spelers nog minder leuk is dan een boete betalen.

Als een speler niet op tijd aanwezig is op de ochtendtraining, moet op de club blijven tot ook Kompany naar huis gaat. De meesten gaan om 13u naar huis, maar Kompany vertrekt meestal pas tegen 16u of 17u.

Ze moeten dan naar het thuisfront bellen om te laten weten dat ze later zullen zijn. Met hun vingers draaien zullen ze niet doen. Als een speler gestraft is, moet hij zich bezighouden in de fitness of bij video-analisten. Als er overigens iemand te laat is bij een video-analyse, kan hij niet meer binnen. Kompany wil die niet onderbreken.