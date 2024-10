Was het ook meteen zijn laatste uitdaging? Vercauteren is bezig aan laatste weken bij KBVB én heeft al belangrijke toekomstknoop doorgehakt

Frank Vercauteren is bezig aan zijn laatste weken als technisch directeur bij de Belgische voetbalbond. Meer zelfs: mogelijk is hij bezig aan de laatste weken van zijn actieve carrière.

De Belgische voetbalbond besliste enkele weken geleden al dat er geen plaats meer is voor (het loon van) Frank Vercauteren. De lopende overeenkomst loopt tot het einde van het seizoen en wordt dus niet verlengd.

De interlandperiode van november - de Rode Duivels spelen op veertien en zeventien november tegen Italië en Israël - wordt dan ook meteen het afscheid van Vercauteren bij de KBVB. En ook meteen zijn afscheid van de voetbalwereld?

Volgens Het Nieuwsblad is er namelijk al een héél belangrijke knoop doorgehakt. Vercauteren gaat opnieuw permanent in Rusland wonen. De voorbije jaren pendelde hij tussen België en Rusland, waar vrouw en kind wonen.

Officieel is er nog geen beslissing genomen over zijn sportieve carrière, maar zijn vertrek naar Rusland geeft natuurlijk wel een signaal af. Het lijkt er sterk op dat Vercauteren niet van plan is om zijn koffers opnieuw te pakken.

Hoe ziet de toekomst van Frank Vercauteren eruit?

Bovendien hoeft Vercauteren op 67-jarige leeftijd helemaal niets meer te bewijzen. Er zullen ongetwijfeld nog aanbiedingen komen om ergens als coach, sportief directeur of adviseur aan de slag zal gaan. Maar de kans is héél klein dat Vercauteren het zelf nog zal willen doen.