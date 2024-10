Marc Degryse stelt zich toch vragen bij manier van werken van bondscoach Tedesco: "Ik snap het gewoon niet"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

België neemt het donderdag op tegen Italië en volgende week volgt er nog een thuiswedstrijd tegen Frankrijk. Marc Degryse vindt de manier waarop bondscoach Tedesco het aanpakt maar vreemd.

De Rode Duivels spelen deze interlandperiode tegen Italië en Frankrijk. Niet de minste landen, en dat terwijl Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku er niet bij zullen zijn. De twee mochten thuisblijven.

Volgens Marc Degryse hecht bondscoach Domenico Tedesco wat minder waarde aan de Nations League. "En kom nu niet af met: het is máár de Nations League. Neen, dat toernooi is er gekomen om een einde te maken aan de nutteloze oefenmatchen", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"We hebben jaren zitten smeken om topaffiches te kunnen spelen. Niet voor niets is het maandag tegen Frankrijk uitverkocht. Dit zijn wedstrijden met veel sportieve waarde. Die zou je in je beste samenstelling moeten willen spelen en die dienen niet om te experimenteren. Ik heb de indruk dat Tedesco denkt: 'ons kan er niks gebeuren'. Wel, deze duels zouden weleens heel belangrijk voor hem kunnen zijn", gaat hij verder.

Het lijkt erop dat Tedesco weer wil experimenteren met jonge spelers, maar ook daar is Degryse geen grote fan van. "Ik kan me ook niet inbeelden dat ze bij de bond dat geëxperimenteer toejuichen. Ik snap het gewoon niet. Het voelt ook een beetje als vooraf indekken aan."

"Er zitten jongens bij die maar net komen piepen. Ngonge en Fofana hebben niet eens zoveel gespeeld in clubverband. We zijn toch iets te fel bezig met jongens die het potentieel hebben om er over twee à drie jaar bij te zitten, maar je moet net kijken naar gasten die er nu bij hun club bovenuit steken", besluit hij.