"Een verademing": Wouter Vrancken ziet een voorbeeld voor het Belgische voetbal

Wouter Vrancken is sinds dit seizoen de coach van KAA Gent. Het was voorzitter Sam Baro die hem benaderde om trainer bij de Buffalo's te worden.

“Toen hij mij benaderde om trainer te worden bij Gent, spraken we over het mooie project hier, over zijn strategie, zijn visie, en ik had meteen het gevoel dat het klikte”, vertelt Wouter Vrancken in WigWam, het clubmagazine van KAA Gent.

“Ik kon me meteen vinden in zijn keuze voor samenwerking, open communicatie, positief denken. Voor mij, maar naar ik hoor ook voor nog meer mensen bij de club, heeft zijn manier van werken een heel nieuwe wind doen waaien hier.”

Dat zorgt volgens Vrancken niet alleen voor een cultuurshock bij de Buffalo’s. “In het Belgisch topvoetbal is het in elk geval een verademing. Dat geeft mensen hier ook veel werkvreugde.”

Toch is Vrancken ook niet blind waar het echt om gaat in het voetbal. “Natuurlijk, in topvoetbal hangt alles af van resultaten. Iedereen mag nog zo blij en aangenaam met elkaar samenwerken, als de uitslagen niet volgen, gaat er kritiek en negativiteit komen.”

Voor Vrancken was het dan ook heel belangrijk dat KAA Gent zich kon kwalificeren voor de League Phase van de Conference League. “Dat was toch een eerste bewijs dat de nieuwe manier van werken bij AA Gent ook rendabel is”, besluit Vrancken.