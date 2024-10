De toekomst van de Rode Duivels in de verdediging? "Ik hoop op een dag opgeroepen te worden..."

Joel Schingtienne heeft OHL verlaten om te tekenen bij Venezia in de Serie A. De 22-jarige centrale verdediger heeft grote ambities.

Dit was een van de verrassende transfers van de afgelopen zomerse transfermarkt: Joel Schingtienne, de jonge speler van OHL, besloot de sprong te wagen en bij Venezia te tekenen, dat promoveerde naar de Serie A.

In een interview met La Dernière Heure sprak hij over deze transfer. "Ze (Venezia) namen contact met me op aan het begin van vorig seizoen en bleven me regelmatig volgen. Ik had een goed gesprek met de sportdirecteur en, samen met mijn agenten, dachten we dat dit de juiste stap voor mij was."

"Er was interesse van grotere teams, maar het zou misschien moeilijk voor me zijn geweest om speeltijd te krijgen. Bovendien spraken de projecten die me werden voorgesteld me minder aan. Ik gaf de voorkeur aan een club als Venezia," vervolgt hij.

Schingtienne heeft slechts één competitiewedstrijd gespeeld sinds zijn aankomst, maar hij is vastbesloten om vooruitgang te boeken. "De Serie A is een zeer tactische en intense competitie. Deze twee elementen hebben me hierheen gedreven, ook al moet ik zeggen dat ik me snel heb aangepast."

In juni werd de 22-jarige verdediger voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Marokko. Schingtienne streeft nu naar het hoogste niveau. "Als ik regelmatig kan spelen bij Venezia, hoop ik opgeroepen te worden voor de Rode Duivels," verklaart hij.