Expert legt uit waarom het zinloos is om voetballers en wielrenners te vergelijken: "Een wielrenner kan dat wel"

Waarover klagen voetballers? Het is iets wat veel wordt gebruikt. Ze spelen maar 90 minuten terwijl wielrenners vele uren lang op hun fiets zitten. Het is volgens de experts echter zinloos om beide sporten te vergelijken.

Dat zegt Veerle Segers, professor bewegingswetenschappen aan de faculteit geneeskunde van de UGent, in HBvL. Naast de opeenstapeling van wedstrijden heeft ook het vele reizen een impact op het lichaam van een topsporter. “De meeste topvoetballers zitten meerdere keren per week in een vliegtuig", haalt ze aan.

En dat stoort het recuperatieproces. "Vaak nog ’s avonds laat na hun wedstrijd”, aldus Segers. “En dat is uiteraard niet ideaal om je lichaam tot rust te laten komen. Je nachtrust wordt verstoord en je spieren kunnen niet optimaal herstellen zoals na een nachtje in je eigen bed."

En dat is niet het enige. "Voor een speler als Lukaku geldt dan nog eens dat zijn specifieke kwaliteiten in het explosieve aspect van voetbal liggen: sprinten, springen en hard op doel trappen. Bij die bewegingen worden de spieren geactiveerd op het moment dat ze langer worden."

"Je kan dat niet vergelijken met de puur concentrische activiteit die bijvoorbeeld wordt uitgevoerd door wielrenners. Bij die duurzame inspanningen worden de spieren voornamelijk gebruikt op het moment dat ze verkorten."

Coaches doen het de twee dagen na een match dan ook rustig aan. "Een korteafstandsloper zal de dag na een olympische finale niet opnieuw sprinten. Maar een wielrenner kan een dag na een zware inspanning wel opnieuw op de fiets kruipen."