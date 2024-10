Geen supporters van Charleroi voor match tegen Standard? Er is een beslissing genomen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Luikse politie wilde geen supporters van Sporting Charleroi toelaten bij de Waalse clash van volgende zondag. Maar er is een compromis gevonden.

Grote opluchting voor Sporting Charleroi, zijn supporters en voor elke liefhebber van spektakel op de tribunes in onze stadions. Na een Clasico zonder bezoekende supporters, wat al protesten van de Mauves Army had veroorzaakt, zal de Waalse clash wel plaatsvinden met een Carolo-tribune.

De stad en politie van Luik waren inderdaad terughoudend over het idee om supporters van RCSC te verwelkomen, maar er is een compromis bereikt, zo meldde de Henegouwse club dinsdag. Hun aantal zal beperkt zijn tot 600, aldus de mededeling.

"Na verschillende vergaderingen is er een compromis bereikt om 600 plaatsen met identificatie toe te staan in het bezoekersvak van Sclessin, voor de Waalse Clash. De 12e Man is belast met de verdeling ervan onder de supportersgroepen," staat er te lezen.

De beslissing zal ook met plezier worden verwelkomd aan de kant van Standard Luik. De Ultras Infernos hadden een verklaring gepubliceerd waarin ze eisten dat de Carolo-supporters toestemming zouden krijgen voor deze verplaatsing die ongetwijfeld gepaard gaat met de nodige opwinding.

Vorig seizoen waren er immers gevechten uitgebroken rond het stadion tussen ultra's van beide kampen. Sporting Charleroi zal ongetwijfeld hopen dat zijn supporters zich deze keer gedeisd houden, om boetes en vooral toekomstige schorsingen of stadionverboden te vermijden.