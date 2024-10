Legende van Bayern München bedankt Vincent Kompany: "Allang niet meer zo'n plezier gehad in het stadion"

De lof blijft binnenstromen voor Vincent Kompany bij Bayern. Zelfs clublegende Uli Hoeness doet mee gooit met grote bloemenruikers.

Terwijl hij pas een paar maanden geleden werd aangesteld en nog maar net zijn eerste topmatchen achter de rug heeft, brengt Vincent Kompany vreugde bij iedereen bij Bayern München.

In een interview met Kicker, het toonaangevende Duitse sportmedium, heeft de erevoorzitter van de club, voormalig uitvoerend voorzitter en Duits international, Uli Hoeness, Vince the Prince de hemel in geprezen.

Kompany is een geschenk uit de hemel voor Bayern."

"Ik wil niet te snel gaan, want ik weet dat het pas oktober is, maar ik denk dat Vincent Kompany echt een geschenk uit de hemel voor ons is. Hij heeft ervaring op het hoogste niveau en beschouwt voetbal als een baan. De spelers trainen tot ze moe zijn. Kompany zorgt ervoor dat elke speler beter wordt."

Vincent Kompany blijft overtuigen bij Bayern München

De recente 2/9 van Bayern, inclusief de nederlaag tegen Aston Villa in de Champions League, baart dus niemand zorgen. In de Allianz Arena is men er zelfs van overtuigd: Vincent Kompany is de man die het succes terugbrengt bij de Rekordmeister.

"Ik kan alleen maar goede dingen zeggen. We leiden de Bundesliga terwijl we het merendeel van onze wedstrijden uit spelen en tegen Frankfurt, ook al incasseren we de gelijkmaker, was dat niet zijn schuld. Het eerste wat ik dacht toen ik het stadion verliet was 'wow!' Ik had al lang niet zo'n plezier gehad om naar het stadion te gaan."