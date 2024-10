📷 Eden Hazard komt met een zeer opmerkelijke look

Eden Hazard heeft veel vrije tijd en geen verplichtingen meer sinds zijn voetbalpensioen. Dus vermaakt hij zich op zijn manier. En dat doet hij nu ook al bij ... de kapper. In een opvallend kleur nota bene.

Leuke wedstrijden gaan bekijken, een beetje golf spellen, de beklimming van de Mont Ventoux en veel tijd doorbrengen met familie: Eden Hazard lijkt te genieten van zijn leven als 'jonge gepensioneerde'. Hij waagt zich ook aan een paar gekke fratsen, zoals hij recentelijk heeft laten zien op zijn sociale media.

Hazard heeft er nu namelijk voor gekozen om zichzelf een... blauwe tint te geven. Tijdens zijn carrière, afgezien van een paar highlights (en een matje in zijn jeugd bij Lille), stond de voormalige spelmaker van Chelsea niet echt bekend om een excentrieke haardracht, maar hij heeft blijkbaar besloten om de zaken te veranderen.

"Blauw is de kleur voor Eden Hazard", schrijft A-Star Barber, een kapper uit de Londense regio waar de grootste namen in het voetbal langskomen zoals Phil Foden, Jack Grealish, N'golo Kanté en Paul Pogba.

Hemelsblauw?

Eden Hazard is een vaste klant, maar het is de eerste keer dat hij zijn haar blauw verft. In een mooie variant van het hemelsblauw en daar kijken sommigen toch enigszins vanop.

De kleur doet namelijk meer denken aan de kleuren van... Manchester City dan aan die van Chelsea, de club waarmee Eden zoveel succes heeft gekend. Wat vinden jullie van het resultaat?