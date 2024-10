🎥 Missen de Rode Duivels hem? Thibaut Courtois doet likkebaarden op training bij Real Madrid

Thibaut Courtois is misschien wel een van de namen die het meest werd genoemd de voorbije jaren. Bij de Rode Duivels keerde hij nog niet terug, maar de doelman van Real Madrid was deze week onklopbaar op training en lijkt dus klaar om terug te keren na zijn blessure.

Als er één plek is waar ze niet klagen over de beslissing van Thibaut Courtois om tijdelijk(?) te stoppen met het nationale team, dan is het wel in Madrid.

De doelman kan zo tijdens de interlandperiodes bij de club blijven en zich niet overbelasten, want de Belgische doelman heeft de laatste seizoenen toch wel al een aantal keer last gehad van vervelende blessures.

😱 Lo de Courtois hace tiempo dejó de tener sentido: el festival de paradas en el entrenamiento del Madrid pic.twitter.com/ownIJxFJwZ — Diario AS (@diarioas) October 17, 2024

Op dit moment herstelt Courtois bijvoorbeeld van een liesblessure, die hem voor de onderbreking aan de zijlijn hield in de wedstrijd tegen Villarreal. Maar hij zal dit weekend terugkeren en blijkbaar is hij in vorm, als we de beelden mogen geloven toch.

Indrukwekkende reddingen van Thibaut Courtois

Thibaut Courtois heeft inderdaad indrukwekkende reddingen gemaakt op training bij Real Madrid, zoals te zien was op beelden van het Spaanse medium AS.

De Real-supporters zullen glimlachen. En die van de Rode Duivels misschien iets minder, want Koen Casteels had niet zijn beste interlands tot dusver ...