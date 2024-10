Titelambities bij Zulte Waregem? "Dan pas beslissing of we effectief gaan meedoen voor titel"

Zulte Waregem doet weer helemaal mee in de Challenger Pro League. Trainer Sven Vandenbroeck houdt de boot voorlopig meer dan af.

Zulte Waregem kende vorig jaar een moeilijk seizoen in de Challenger Pro League. Direct weer de promotie pakken naar de Jupiler Pro League lukte helaas niet voor de West-Vlamingen.

Dit seizoen loopt het voorlopig heel goed. Essevee staat op een tweede plaats, maar de weg is nog lang. “We moeten realistisch zijn, we speelden tegen ploegen uit de middenmoot en de onderste regionen. We gaan een cruciale maand in”, zegt trainer Sven Vandenbroeck op kw.be.

De volgende opdrachten zijn niet zo eenvoudig. Er volgen duels met Patro Esiden, RWDM en La Louvière, allemaal ploegen uit de top vier van de klassiers. “Ik wil weleens zien in welke hoedanigheid onze principes overeind blijven tegen sterkere tegenstanders.”

“We willen promoveren, maar we moeten niet” was del euze van Vandenbroeck bij het begin van de competitie en dat houdt hij ook zo aan op dit moment.

“Dat was om de druk een beetje weg te nemen. Toen ik hier voor het eerst in de stad kwam, was de vraag: En? Gaat het lukken om kampioen te worden? Door onszelf wat minder druk op te leggen, kan de groep vrijer voetballen.”

Het publiek staat helemaal achter de ploeg, maar Vandenbroeck houdt de druk weg. “We zullen pas in maart kunnen bekijken waar we staan en of we effectief gaan meedoen. De fans zijn euforisch, maar ze beseffen dat er nog een lange af te leggen valt.”