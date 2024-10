Genk, Anderlecht, STVV: Felice Mazzu ziet groot verschil toen hij overnam

Felice Mazzu werd dit seizoen na enkele speeldagen trainer bij STVV. Ondertussen heeft hij de club weer op de rails gekregen.

Op korte termijn wist Felice Mazzu het tij te keren bij STVV, nadat hij overnam van de Italiaan Christian Lattanzio. Daar is hij zelf niet verrast van dat het zo vlug lukte. “In mijn werkloze periode volgde ik de competitie intensief op tv, dan zie je wel dat er de nodige techniek in een kern schuilt”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

“Het was vooral zaak om dat om te zetten in resultaten. Dat lukt aardig omdat ik al heel snel veel positieve energie zag in de kleedkamer. Er schuilt een goeie mentaliteit in deze groep, zo is het aangenaam werken.”

Bij Genk moest hij Philippe Clement opvolgen, in Anderlecht kwam hij na Vincent Kompany. Dat waren grote schoenen om te vullen en dat lukte niet voor Mazzu. “Omdat iedereen altijd vergelijkt en het moeilijker is om alles meteen op je eigen manier aan te pakken", gaat hij verder.

"Maar ik ga dat niet aanwenden als excuus. Ik kende de situatie toen ik de overstap maakte. Het blijft een bewuste keuze, waardoor je de verantwoordelijkheid draagt. Maar het klopt: als je ergens arriveert waar het minder loopt, is het makkelijker om volledig je eigen pad te bewandelen.”

Rancune heeft hij niet overgehouden aan zijn vroege ontslagen bij Genk en Anderlecht. “Je weet als coach dat het ooit stopt bij een club en dat het niet altijd loopt zoals je wil. Maar ik heb er overal wel alles aan gedaan om te slagen. Dat zorgt bij al mijn ex-clubs voor wederzijds respect.”