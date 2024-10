Romelu Lukaku deed Johan Boskamp enorm schrikken: "Die uitspraak zit me toch niet lekker"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Romelu Lukaku praatte onlangs bij de podcast 'Koolcast Sport' openlijk over zijn gevoel bij de Rode Duivels. Het klonk niet altijd al te best. Johan Boskamp verschoot er wat van.

Romelu Lukaku was er afgelopen interlandperiode niet bij, bij de Rode Duivels. De spits zou werken aan zijn conditie bij Napoli, maar er is meer aan de hand.

Hij gad toe dat het 'vuur' voor de nationale ploeg bij hem een beetje was uitgedoofd. Iets wat niet veel geruststelt. Ook Johan Boskamp zag dat hij opvallende uitspraken deed.

"Dat hij na het WK aan stoppen dacht. Daar schrok ik toch van", begint hij bij Het Belang van Limburg. "Die uitspraak zit me toch niet lekker. Vroeger had Lukaku zelfs met twee gebroken benen willen spelen voor de nationale ploeg. Die tijd is blijkbaar voorbij."

"Dat is toch een teken aan de wand dat ook hij wil stoppen na het WK in 2026. Het vuur brandt niet meer, maar hopelijk vindt hij snel een manier om dat terug aan te wakkeren", gaat Boskamp verder.

"Tegen Frankrijk werd hij echt gemist. Goed voetbal en kansen bij de vleet, maar geen killer voor doel. Met een terugkeer van Lukaku is dat snel opgelost", besluit hij.