🎥 Mario Engels scoort geweldig doelpunt vanop eigen helft tegen Ajax!

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zondagnamiddag ontving Heracles Ajax in de Nederlandse Eredivisie. Mario Engels scoorde een geweldig doelpunt vanop eigen helft.

Zondag speelde Heracles tegen Ajax. Ajax moest winnen om de voeling met de top niet te verliezen. De Ajacieden staan al op een ruime afstand van leider PSV. Die laatste wonnen zaterdag met 1-2 van AZ.

De score werd geopend door Heracles. Luka Kulenovic trapte de 1-0 tegen de netten. Die voorsprong bleef niet lang staan want slechts 13 minuten later zorgde Davy Klaassen voor de gelijkmaker.

Dan was het moment van Mario Engels aangebroken. De Duitse middenvelder trapte een slechte inspeelpass van Sutalo meteen richting doel. Engels stond op zijn eigen helft toen hij de bal over Remko Pasveer in doel schoot.

Een geweldig doelpunt van Engels die uitdrukkelijk vierde met de supporters. De 30-jarige middenvelder kwam vorig seizoen gratis over van het Japanse Tokyo Verdy uit de Japanse J.League.

𝗪𝗲𝗿𝗲𝗹𝗱𝗴𝗼𝗮𝗹!



Mario Engels vanaf eigen helft🤯 — ESPN NL (@ESPNnl) October 20, 2024

De voorsprong bleef opnieuw niet lang staan want in minuut 34 zorgde ditmaal Bertrand Traoré voor de gelijkmaker. De aanvaller uit Burkina Faso zette zo de 2-2 ruststand op het bord.