Juventus is duidelijk over de toekomst van veelbesproken Paul Pogba

Het is intussen meer dan een jaar geleden dat Paul Pogba positief testte op doping. De Fransman werd na de wedstrijd tegen Udinese op 20 augustus 2023 getest. Het resultaat bleek positief op doping.

In zijn jaar schorsing speelde Pogba geen wedstrijden. Bovendien mocht hij ook niet deelnemen aan groepstrainingen. De Franse middenvelder moest dus op eigen houtje zijn vormpeil op orde houden.

In maart mag Pogba dus opnieuw zijn magistrale techniek laten zien op het voetbalveld. Waar hij dat zal doen is nog niet zeker. Volgens Fabrizio Romano zal dat niet bij Juventus zijn.

"Hij maakt geen deel uit van de plannen om zowel financiële als technische redenen. Pogba zal vanaf 2025 voor een nieuwe club spelen", klinkt het onder meer bij Fabrizio Romano op X.

⚪️⚫️👋🏻 Juventus insist on Paul Pogba not gonna play for them anymore despite his recent words.



He’s not part of the plans for both financial and technical reasons.



