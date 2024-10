Dries Mertens legt zijn laatste woorden aan Domenico Tedesco op tafel

Dries Mertens is momenteel aan de slag in de Turkse competitie. De Rode Duivels is voor hem een afgesloten hoofdstuk.

Dries Mertens dacht eind vorig seizoen al aan stoppen met voetballen, maar deed er nog een jaartje bij Galatasaray bij. Het is uitkijken of onze landgenoot ook volgend seizoen nog in actie zal komen, maar daar is het nu nog te vroeg voor.

Wat wel al volledig voorbij is, is zijn verhaal bij de Rode Duivels. Daarvoor had hij al contact met bondscoach Domenico Tedesco. “Hij is hier met mij komen praten, hij heeft het duidelijk uitgelegd”, klinkt het bij DAZN.

Toch liet Mertens nog altijd een opening om in actie te komen bij de Rode Duivels. Als de nood het hoogst is. “Ik heb altijd gezegd, als er tien spelers geblesseerd uitvallen, en je kan echt niemand oproepen, dat hij me altijd mag bellen.”

Maar eigenlijk wist hij toen al dat het helemaal voorbij was. “Ik ben heel blij en dankbaar dat hij dat zo mooi is komen uitleggen. Voor mij is dat gedaan en nu ben ik supporter.”

Dries Mertens speelde 109 keer voor de Rode Duivels. Daarin scoorde hij 21 doelpunten voor de nationale ploeg en deelde hij ook 33 assists uit.