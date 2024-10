Een mooi weerzien met zijn ex-club: Maxim De Cuyper komt met bijzonder mooie woorden voor Westerlo-supporters

Maxim De Cuyper speelde afgelopen weekend een goede partij tegen KVC Westerlo. Het was bovendien nog eens een mooi weerzien met zijn ex-club.

Club Brugge kon afgelopen zaterdag winnen op het veld van KVC Westerlo. Blauw-zwart had het flink moeilijk, maar kon de overwinning uiteindelijk mooi over de streep trekken.

Maxim De Cuyper speelde een goede wedstrijd in een stadion waar hij al wel vaker indruk maakte. In de zomer van 2021 werd hij door Club uitgeleend aan Westerlo, waar hij twee jaar zou spelen. Toen hij terugkeerde naar West-Vlaanderen werkte hij zich op tot een vaste basisspeler.

Onder luid applaus van Westerlo -en Club Brugge-fans ging De Cuyper naar de kant bij zijn wissel. "Ik vind het supermooi hier. Je zag bij de wissel, maar ook na de wedstrijd, dat ze nog altijd appreciëren wie je bent. Dat doet echt veel deugd", vertelde hij bij ons na afloop.

"Ik voel nog steeds een enorme appreciatie voor de twee jaar die ik hier heb gespeeld. Het is fijn dat ze dat nog steeds erkennen", ging de flankverdediger verder.

Thomas Van den Keybus werd in 2021 ook van Club Brugge gehuurd. Hij kwam later definitief over naar 't Kuipje. De twee zijn nog steeds goed bevriend. "Ja, met Thomas heb ik nog wel contact. Van degenen die hier in mijn periode ook zaten, is Thomas de enige die ik nog vaak hoor."