Franky Van Der Elst zegt hoe het nu verder moet voor Vincent Kompany bij Bayern München

De nederlaag tegen FC Barcelona hakte er zwaar in bij Vincent Kompany. Het is uitkijken hoe het nu verder moet voor onze landgenoot.

Bayern München staat na de 4-1-nederlaag bij FC Barcelona met amper 3 op 9 achter hun naam in de Champions League. De kritiek op Vincent Kompany groeit in de Duitse pers.

“Met 4-1 verliezen is natuurlijk zwaar, maar als de tegenstander gewoon beter blijkt, dan moet je je daar ook bij kunnen neerleggen”, zegt Franky Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

Het voetbal dat Kompany wil spelen is echter bijzonder moeilijk en vraagt veel van de spelers. “Zeker van zijn centrale verdedigers. Maar zolang zij achter die manier van spelen blijven staan, is er volgens mij geen probleem.”

De realiteit is er echter wel. Die nederlaag tegen Barça is zeker voer voor de critici van Kompany. Als coach van Bayern lig je in Duitsland nu eenmaal onder een dubbel vergrootglas.”

Het programma was echter niet van de poes, met achtereenvolgens Bayer Leverkusen, Aston Villa, Frankfurt, Stuttgart en nu Barcelona. Daarvan werd maar één wedstrijd gewonnen.

In de Champions League volgen nu Benfica en PSG. “Pakken ze in die matchen 4 op 6, dan kan die kritiek ook opnieuw helemaal verstommen. Kompany zal vooral de rust moeten bewaren”, klinkt het nog.

“Ze zullen ook wel gewoon de volgende ronde van de Champions League halen. Of dat dan bij de eerste acht zal zijn, moet dan wel nog blijken, maar schrijf maar op: Bayern haalt in deze League Phase zeker 15 punten.”