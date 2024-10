Zorgen voor Pep Guardiola en Domenico Tedesco: geen goed nieuws over de Belgen bij Manchester City

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester City verwelkomt Southampton deze zaterdag in het Etihad Stadium. De Cityzens zullen het zonder Kevin De Bruyne en Jérémy Doku moeten doen.

Kevin De Bruyne is nog steeds afwezig bij Manchester City sinds zijn blessure op 18 september in de Champions League tegen Inter Milan. De Belg nam ook niet deel aan de twee wedstrijden van de Rode Duivels in de Nations League tegen Italië en Frankrijk.

Zijn afwezigheid blijft voor heel wat onzekerheden zorgen. Wat wel zeker is, is dat hij zaterdag niet zal spelen tegen Southampton.

Manchester City nog steeds zonder Kevin De Bruyne

Zijn coach, Pep Guardiola, heeft dit vrijdag aangekondigd tijdens een persconferentie, en was redelijk vaag over de duur van de afwezigheid van de speler.

"Kevin zal er nog niet bij zijn. Ik weet niet hoelang hij afwezig zal zijn. Natuurlijk zou ik hem graag de volledige selectie tot mijn beschikking hebben gezien het grote aantal wedstrijden, maar zo is het nu eenmaal. Ik hoop dat hij snel terug zal zijn."

Jérémy Doku niet spelen op zaterdag. Hij was eerder deze week ook al afwezig voor het Champions League-duel tegen Sparta Praag. Het blijft dus ook afwachten of hij er bij kan zijn tegen Italië en Israël binnenkort met de Rode Duivels...