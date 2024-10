Challenger Pro League: Lokeren-Temse doet gouden zaak onderaan het klassement, Lierse lijdt nederlaag en Club NXT speelt gelijk

KAS Eupen heeft met 0-1 verloren van Lokeren-Temse. La Louvière won eerder op de dag al van Lierse terwijl Club NXT en Club Luik gelijkspeelden.

Naast alle topaffiches in de Jupiler Pro League waren er ook enkele leuke wedstrijden in de Challenger Pro League. Lierse nam het in de namiddag op tegen La Louvière in eigen huis.

Claes bracht de thuisploeg na 26 minuten op voorsprong, maar nog geen tien minuten later hing Guindo de bordjes alweer gelijk. In de tweede helft ging La Louvière er nog over na een doelpunt van Belkheir. Zo werd de eindstand uiteindelijk ook 1-2.

Club Luik ontving Club NXT later op de dag. De beloften van Club Brugge deden het bijzonder goed in Luik, maar kon niet winnen. Ryan Merlin bracht de thuisploeg op voorsprong in de eerste helft, maar Campbell maakte gelijk na de rust. De wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel.

KAS Eupen en Lokeren-Temse sloten de speeldag af. Bij aanvang van de wedstrijd stonden de bezoekers voorlaatste (op gelijke hoogte met de RSCA Futures) door hun moeilijke seizoensstart.

De bezoekers slaagden erin hun tweede overwinning van het seizoen te behalen, mede dankzij een eigen doelpunt van Yentl Van Genechten uit een vrije trap in het laatste kwartier (0-1). Een actie die des te frustrerender was voor Eupen aangezien dit het enige doelpunt van de partij bleef. Zo klimt Lokeren-Temse ook meteen uit de gevarenzone.