Krijgen we opnieuw een razendspannend seizoen in de Challenger Pro League? "Er zit zo veel talent in dit land, iedereen kan van iedereen winnen"

Lommel SK kon afgelopen weekend nog eens winnen, na drie keer 1-1 gelijk te spelen. Het werd 0-4 op het veld van Jong Genk.

Ondertussen is Lommel al zeven competitiewedstrijden ongeslagen. Tussendoor was er nog wel die uitschuiver tegen Belisia Bilzen (0-1). Lommel staat zo op de vijfde plaats in de Challenger Pro League. Daar is coach Steve Bould zeker nog niet tevreden mee.

"Nee, daar ben ik eerlijk in. De drie wedstrijden voor Jong Genk hadden we moeten winnen. Als we efficiënter waren hadden we toen ook gewonnen. We gaan nu gewoon proberen om te blijven klimmen in het klassement."

Voor hem blijft de ambitie om te strijden voor promotie. Speler Jason van Duiven zei eerder al bij ons dat de club gewoon enorm graag wil opgaan naar de Jupiler Pro League.

"Absoluut. We zijn beter aan het worden. We zijn niet geweldige gestart aan het seizoen, door zaken die we niet altijd konden gepland hadden. Maar nu is het allemaal in orde, de spelers zijn fit."

Bould ziet dat het opnieuw zo spannend kan worden als vorig seizoen, toen bijna de volledige linkerkolom kans maakte op de Promotion Play-offs. "Waarschijnlijk wel. In onze competitie kan iedereen van iedereen winnen. Het is niet gemakkelijk, er zit zo veel talent in dit land."