Gift Orban zorgt voor woede bij Lyon-fans na zeer opvallende actie naast het veld

Olympique Lyon speelde zondagavond 2-2 gelijk tegen Auxerre. Gift Orban heeft zich opnieuw niet populair gemaakt bij de supporters.

De ex-KAA Gent-speler die in januari voor zo'n 14 miljoen euro arriveerde, maakte een goede eerste indruk bij de fans van de club. Hoewel het in de kleedkamer al snel moeilijker was voor Orban, beviel zijn spontaniteit de supporters.

Maar na verloop van tijd lijkt het erop dat de relatie met de fans niet meer is wat het was. De Nigeriaan krijgt bovendien heel wat minder speeltijd. Hij heeft al meer dan een maand geen minuut meer gespeeld en zat zelfs niet bij de selectie voor de wedstrijd tegen Auxerre. Toch wist hij wel op te vallen.

Na de wedstrijd reageerde hij met "Top" onder de Instagram-post van Sinaly Diamonde, de tegenstander die een goal en een assist maakte tegen OL. Een opmerking die doet denken aan de like van Thibaut Courtois op de post van Jude Bellingham toen hij in maart van dit jaar scoorde tegen België.

En nee, dit is geen montage dames en heren pic.twitter.com/WVXpycyWzL — ????? ????™ (@GonesArea) 27 oktober 2024

Maar terwijl Courtois de selectie al een tijdje had verlaten, staat Gift Orban nog steeds onder contract bij Lyon tot 2028. Daarom besloot de spits zelf om een woordje uitleg te geven.

De voormalige speler van Gent verklaarde dat hij niet zag dat het om een doelpunt tegen zijn team ging. Maar lang niet alle OL-fans geloven zijn statement...