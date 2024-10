Real Madrid laat duidelijk weten waarom het niet naar Parijs trekt voor de Ballon d'Or

Maandag werd duidelijk dat Real Madrid niet naar Parijs zou reizen voor het gala van de Gouden Bal. Want: "Real Madrid is niet aanwezig waar het niet gerespecteerd wordt".

Op maandagavond wordt de Gouden Bal uitgereikt in Parijs. Ieder jaar wordt er gestemd op de beste speler van het afgelopen seizoen. Tot 2022 was dit de beste speler van het kalenderjaar.

Dit jaar zijn er twee topfavorieten met Vinicius Jr. en Rodri. Al lijkt het er nu heel sterk op dat de Manchester City-speler uiteindelijk met de prijs aan de haal zal gaan.

Maandag werd duidelijk dat de delegatie van Real Madrid niet naar Parijs zou afreizen. Zo'n 50 man werd verwacht, inclusief Vinicius, maar ze blijven plots toch thuis.

Real Madrid kwam volgens Het Nieuwsblad met een verklaring aan het Franse persagentschap AFP. "Als de criteria Vinicius niet tot winnaar aanduiden, dan zou volgens dezelfde criteria Dani Carvajal de winnaar van de Gouden Bal moeten worden."

"Aangezien dit niet het geval was, is het duidelijk dat de organisatie Real Madrid niet respecteert. En Real Madrid is niet aanwezig waar het niet gerespecteerd wordt", besluit de club...