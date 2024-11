Het masterplan van Mika Godts: Drie namen van grote Rode Duivels op tafel gelegd

Ajax Amsterdam lijkt eindelijk weer zijn plek in het Nederlandse voetbal teruggevonden te hebben. Het wil morgen de aansluiting met leider PSV Eindhoven maken.

Ajax won van Feyenoord deze week. Daarmee komt het op acht punten van leider PSV Eindhoven, met een wedstrijd minder gespeeld. Morgen staat Ajax in eigen huis tegenover PSV.

Coach Farioli krijgt veel lof om de ploeg uit het slop te trekken. Daarin speelt met Mika Godts ook een Belgische voetballer een heel belangrijke rol.

“Er staat een (h)echt team op het veld”, wijst Godts in Het Nieuwsblad de grootste verdienste van zijn trainer aan. “Er is veel veranderd (ten opzichte van vorig seizoen, red.). We zijn echt volledig opnieuw begonnen.”

Godts is een echte winnaar met heel veel competitiedrang in zijn lijf. “Mijn plan is heel duidelijk. Ik moet gewoon mijn acties maken, dreigend zijn, goals maken, en assists geven. Ik weet dat er veel van mij verwacht wordt, maar dat is altijd zo bij Ajax.”

Zijn carrièreplan is duidelijk: in de voetsporen treden van Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen. “Het is mooi hoeveel Belgen hier zijn doorgebroken. Ajax staat in België bekend als een van de grootste clubs, misschien zelfs ter wereld.”