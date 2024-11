Pijnlijke nederlaag voor Manchester City, Liverpool profiteert optimaal

In de Premier League stonden op zaterdag heel wat interessante duels op het programma. Daarbij kwam ook onder meer Manchester City in actie. Zij leden een wel erg pijnlijke nederlaag op zaterdag, met alle gevolgen van dien.

Manchester City leed een erg pijnlijke nederlaag op bezoek bij Bournemouth. De thuisploeg hield de drie punten thuis na een 2-1 zege. Daarmee doen ze een heel slechte zaak in de stand in de Premier League met oog op de titel.

Ook Arsenal verliest

Semenyo en Evanilson zorgden voor de doelpunten voor Bournemouth, de aansluitingstreffer van Gvardiol kwam te laat om nog voor puntengewin te zorgen.

Arsenal van zijn kant profiteerde niet, want ook zij verloren. Isak zorgde voor het enige doelpunt namens Newcastle United tegen The Gunners.

Liverpool de enige topploeg die profiteert

Wie dan wel profiteerde? Liverpool. Ook zij kwamen op achterstand in eigen huis tegen Brighton & Hove Albion, maar ze konden de zaak nog helemaal rechtzetten en omzetten in een 2-1 overwinning.

Door de overwinning is Liverpool nu ook meteen de nieuwe leider in de Premier League. Nottingham Forest van zijn kant is de verrassende nummer drie in de stand.