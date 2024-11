🎥 Ze hebben hem nodig gehad: Dante Vanzeir beslissend op het beste moment voor NY Red Bulls

Dante Vanzeir heeft meer dan een maand niet gescoord in de MLS. Hij heeft het net op het beste moment weer gevonden.

De New York Red Bulls hebben zich vannacht geplaatst voor de halve finale van de Eastern Conference in de Major League Soccer, door Columbus Crew te verslaan na een zeer fel bevochten returnwedstrijd. Een verrassing, gezien het feit dat de club uit Ohio de regerend kampioen van de MLS was.

Dante Vanzeir stond in de basis deze wedstrijd en was beslissend, aangezien hij het eerste doelpunt van zijn ploeg scoorde in de 64e minuut, waardoor hij de Red Bulls weer op gelijke hoogte bracht. De Rode Duivel werd vervolgens in de 83e minuut vervangen.

In het MLS-systeem spelen teams geen heen- en terugwedstrijden, maar een "best of three": de NY Red Bulls hadden Columbus Crew met 0-1 verslagen in de eerste match en wonnen opnieuw, dit keer op strafschoppen na een gelijkspel van 2-2 aan het einde van de reguliere speeltijd (geen gelijke spelen toegestaan).

Met het winnen van de eerste twee wedstrijden kon het team uit New York niet meer worden ingehaald en plaatst het zich dus voor de halve finale van de Conference. Vanzeir en zijn teamgenoten zullen daar de winnaar van de wedstrijd tussen FC Cincinnati en de lokale rivaal, NY City FC, ontmoeten.

Dante Vanzeir scoorde hiermee zijn 5e doelpunt van het seizoen in de MLS. Hij heeft ook negen assists op zijn naam staan. Het blijft nog te bezien of hij de NY Red Bulls naar hun eerste kampioenschap kan leiden.