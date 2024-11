Davy Roef heeft een bijzondere boodschap voor de fans van KAA Gent na slechte match op Beerschot

KAA Gent kwam zondagavond niet verder dan een scoreloos gelijkspel op Beerschot. Dat leidde tot frustraties bij een deel van de aanhang.

Davy Roef wist zondag op Beerschot zijn netten schoon te houden. Met een laatste redding kroonde hij zich min of meer tot matchwinnaar, al denkt dat woord totaal niet de lading die het maar mag hebben.

“Inderdaad, dat is een groot woord”, klinkt het op de site van de Buffalo’s. “Het moest veel beter van onze kant. Ik moet er wel bij zeggen dat de omstandigheden moeilijk waren: het veld lag niet geweldig en ook de mist speelde mee. Een grote invloed had het echter niet.”

KAA Gent speelde bijzonder traag en wist de schaarse kansen die er waren niet af te werken. “Het ontbrak aan de ideale laatste pass of was het schot niet gekadreerd. Iets te veel technisch afval in ons spel. Tegen een tegenstander die vanonder staat te bengelen, moeten we winnen, punt.”

De frustratie bij de supporters was bijzonder groot. Een deel van het Gentse publiek schreeuwde zelfs om het ontslag van trainer Wouter Vrancken. Op sociale media werd #HEINWEE al bovengehaald, met een oproep naar de terugkeer van Hein Vanhaezebrouck.

Roef had een woord voor de fans klaar. “Knap dat zij op dit uur op zondagavond – niet het fijnste uur voor uitsupporters – toch de verplaatsing maakten. Daarvoor wilden we hen bedanken. Het was duidelijk dat ze niet voor zo’n prestatie waren gekomen, maar we gaan er alles aan doen om snel beter te spelen en betere resultaten te behalen.”