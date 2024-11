Honger van Mignolet niet gestild na Slimste Mens: "Wil nog aan ander programma meedoen"

Simon Mignolet kende een mooie passage in de Slimste Mens ter Wereld. De doelman van Club Brugge wil echter nog op televisie schitteren.

Simon Mignolet overleefde 4 afleveringen in De Slimste Mens ter Wereld. Daarmee doet de doelman van Club Brugge het zeker niet slecht.

In het finalespel moest hij afgelopen donderdag zijn meerdere erkennen in Timon Verbeeck. Geen schande, als je ziet welk parcours het TikTokfenomeen al aflegde in het programma.

Mignolet was op Play Nostalgie te gast bij Larissa in Het Slimste Uur om zijn verhaal te doen over zijn passage in het programma. Daar vertelde hij dat hij nog ambities heeft voor andere televisieprogramma’s.

“Als de kans zich voordoet om mee te doen aan ‘Kamp Waes’ dan wil ik daar zeker over nadenken”, zei de doelman van Club Brugge zonder blikken of blozen.

Voorlopig moet hij het echter stellen met quizvragen van zijn ploegmaten in de kleedkamer van blauwzwart. “Af en toe wordt er een vraag de groep in gesmeten”, klinkt het.