Real Madrid-coach Carlo Ancelotti trekt aan de alarmbel: "We moeten ons zorgen maken"

Dinsdag waren er enkele verrassende uitslagen in de Champions League. Zo ging buiten Manchester City ook Real Madrid onderuit. Los Blancos verloren met 1-3 van AC Milan.

Het gaat de laatste weken niet zo goed met Real Madrid. De resultaten zijn echt niet meer wat ze moeten zijn en bovendien is doelman Thibaut Courtois steeds gebleseerd.

Nadat Los Blancos een pak slaag kregen van FC Barcelona (0-4), werd hun competitieduel van afgelopen weekend uitgesteld. Real moest tegen Valencia spelen, maar de wedstrijd ging niet door wegens het noodweer in de streek.

Nu volgde alweer een 1-3 nederlaag. Het ziet er niet zo goed uit voor Real Madrid dat nu pas (voorlopig) 17e staat in het klassement van de Champions League. Coach Carlo Ancelotti ziet ook dat het dringend beter moet.

"We moeten ons zorgen maken", begon hij volgens Het Nieuwsblad. "Dat is maar normaal, denk ik. We hebben vandaag niet de beste versie van onszelf laten zien. We staan als team niet compact genoeg."

"Dat moet veranderen en daar gaan we hard aan werken. Het ontbreekt aan orde in het elftal en daarom krijgen we te veel goals binnen. Tegenstanders kunnen te makkelijk gevaar creëren in ons strafschopgebied. We moeten de veerkracht, die we zo lang hadden, terugvinden", besluit hij.