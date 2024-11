Domenico Tedesco zit nog met een lastig probleem: lost de bondscoach het op met een JPL-speler?

De selectie van Domenico Tedesco wordt vrijdag al bekendgemaakt. De twijfels over de rechtsbackpositie zullen waarschijnlijk blijven bestaan.

Sinds de gouden generatie zijn de vleugelverdedigers een van de weinige posities geweest waar echte oplossingen ontbraken. Tot 2016 speelde Toby Alderweireld bijvoorbeeld als rechtsback in plaats van Jan Vertonghen. De komst van Thomas Meunier en later Timothy Castagne zorgde voor verbetering, vooral aan de rechterkant.

Maar het begin van dit seizoen herinnert ons eraan: zonder hen lijkt België nog steeds tekort te komen. Thomas Meunier was afwezig tijdens de laatste interlands en zal er weer niet bij zijn: hij zat bij Lille niet in de selectie tegen Juventus in de Champions League.

Aan de andere kant heeft Castagne dit seizoen slechts 30 minuten gespeeld in de Premier League. Afgelopen weekend maakte hij zijn rentree na een hamstringblessure. Gezien zijn gebrek aan ritme zou het een enorme verrassing zijn om te zien dat Domenico Tedesco hem twee keer in vier dagen opstelt.

Spelers op hun beste positie opstellen

Onze bondscoach heeft altijd uitgelegd dat hij de Nations League ziet als een mooie gelegenheid om nieuwe dingen te testen. "Wanneer zullen we het anders doen?" herhaalde hij nog tijdens de laatste bijeenkomst.

Misschien wou hij zien hoe de groep het zou doen zonder de twee vaste rechtsbacks. Tedesco had Castagne weggehouden van zijn favoriete positie in de laatste twee interlands: hij startte op de bank in Italië en speelde links tegen Frankrijk.

In beide wedstrijden werd Zeno Debast belast met het ondersteunen van Jérémy Doku aan de rechterkant. De opstelling overtuigde niet. Vooral tegen Italië liep onze flank schade op. Volgens Tedesco had Doku als vleugelspeler moeten spelen en Federico Dimarco moeten dwingen om in positie te blijven uit vrees voor ruimtes achter hem. Het tegenovergestelde gebeurde: een half uur lang speelde Jérémy Doku als rechtsback.

© photonews

Wat betreft Zeno Debast is het niet de eerste keer dat de bondscoach hem overweegt op de flank: hij testte hem al uit op rechts in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Servië precies een jaar geleden. Tijdens de volgende interlands zullen we zien wat de bondscoach heeft geleerd van deze experimenten, want de eerste tegenstander is niemand minder dan Italië...

Zal Domenico Tedesco dit keer een rechtsback kiezen als rechtsback? Als Castagne's moeilijke seizoensstart een nadeel blijkt te zijn, kan een nieuw profiel in aanmerking komen. Killian Sardella is bijvoorbeeld in topvorm en zit zelfs bij de voorselectie.

© photonews

Maar zal Tedesco het risico nemen om de U21's een van hun sleutelspelers te ontnemen in aanloop naar de play-offs tegen Tsjechië om het team naar het EK U21 te leiden? Hij zou ook naar Joaquin Seys kunnen kijken.

Een selectie lijkt misschien voorbarig voor iemand die pas sinds het begin van het seizoen met het eerste team van Club Brugge speelt, maar Tedesco heeft al laten zien dat hij niet bang is om spelers die pas zijn doorgebroken te selecteren. Vooral omdat Seys zich op internationaal niveau net zo solide heeft getoond, zoals nog eens werd benadrukt in zijn wedstrijd tegen Aston Villa.

Ignace Van der Brempt, die het seizoen begon als basisspeler in de Serie A met Como, had ook een optie kunnen zijn, maar hij is al een maand geblesseerd aan de lies. Hetzelfde geldt voor Alessio Castro-Montes, die kans had kunnen maken.