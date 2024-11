Peter Vandenbempt doet nog opvallende onthulling over terugkeer van Romelu Lukaku bij Rode Duivels

Romelu Lukaku zal binnenkort weer met de Rode Duivels meespelen na een korte afwezigheid. Bondscoach Tedesco zegt dat de spits graag terugkeert.

Domenico Tedesco maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de interlands tegen Italië en Israël. Romelu Lukaku was er in oktober niet bij, maar keert nu al wel weer terug.

En dat doet hij "graag" volgens de bondscoach. Die zei overigens ook dat hij zijn spits niet moest overhalen of motiveren om terug te komen, maar Peter Vandenbempt weet dat er toch gepraat is geweest.

"Tedesco wilde ook niet echt gezegd hebben dat er een gesprek tussen hen nodig was geweest, maar volgens onze informatie is dat er toch geweest. Zelfs gisteren nog", vertelde hij volgens Sporza.

Maar natuurlijk is het sowieso goed dat Lukaku er weer bij is. Hij fungeert ook als een leider voor de jongere spelers, de nieuwe generatie.

"Het is in elk geval een heel goed signaal van Lukaku zelf en zeer belangrijk voor de Rode Duivels dat hij er weer bij is en dat hij weer de kar wil trekken", besluit Vandenbempt.