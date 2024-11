CEO ziet geen probleem, maar fans van de Duivels wel: Eerste werk van Vincent Mannaert is niet van de poes

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op 1 december gaat Vincent Mannaert aan de slag als sportief directeur bij de voetbalbond. Er staan hem enkele fikse uitdaging te wachten.

Vincent Mannaert werd officieel aangesteld als de nieuwe sportieve baas bij de Belgische voetbalbond. De nieuwe CEO Peter Willems maakte van de gelegenheid gebruik om toelichting te geven bij alles.

Mannaert heeft heel wat werk op de plank, maar één van de eerste zaken die hij zal moeten doen is de evaluatie van bondscoach Domenico Tedesco na de campagne in de Nations League.

Dat tussentijdse rapport moet zeker gemaakt worden vooraleer de kwalificatiematchen voor het WK van start gaan, zo weet Willems te vertellen aan Het Laatste Nieuws.

“We hebben daar nog niet over gesproken, maar dat zal zeker nog gebeuren”, aldus Willems. “Mannaert zal rapporteren aan mezelf en de vier leden van het sportief comité.” De CEO is overtuigd dat er geen probleem zal zijn.

“Maar ik zie op dit moment weinig redenen om de coach niet te steunen. Integendeel zelfs. Voor het EK was het goed, tijdens en erna iets minder. Maar nu zijn we aan een jonge ploeg aan het bouwen. Met altijd de insteek: we zijn hier wel om te wínnen.”