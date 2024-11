Plots opvallende aanwezige op training van Rode Duivels, daags voor wedstrijd tegen Italië

Op woensdag trainden de Rode Duivels alweer in Tubeke om zich voor te bereiden op het interland tegen Italië. Iedereen was fit, en er was zelfs een opvallende aanwezige.

België speelt donderdag in eigen huis tegen Italië. De Rode Duivels zullen dan in het Koning Boudewijnstadion proberen om voor de drie punten te gaan, die nodig zijn om nog een kansje te hebben op de kwartfinales van de Nations League. Op woensdag trainden de Rode Duivels alweer bij het Basecamp. In tegenstelling tot dinsdag was de volledige kern aanwezig: ook Maxim De Cuyper en Romeo Lavia die er dinsdag niet bij waren. Maar in plaats van met 23, waren ze op woensdag met 24. Zo was er een opvallende aanwezige op de training aanwezig... Lucas Stassin trainde mee met de A-ploeg, terwijl hij eigenlijk geselecteerd is voor de beloften. Dat wil wel niet meteen zeggen dat hij alsnog bij de selectie wordt gehaald.