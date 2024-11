Vlaams acteur grapt en prikt richting Domenico Tedesco: "Is dat een trainer?"

De cijfers van en over Domenico Tedesco zijn stilaan hallucinant te noemen. In anderhalf jaar gebruikte hij meer Rode Duivels dan heel wat van zijn voorgangers in veel langere periodes als bondscoach. Een duiventil zonder weerga of toch met een duidelijke reden?

Na het vertrek van Roberto Martinez stopten een aantal Rode Duivels ook als international. En dus was het aan Domenico Tedesco om een verjonging en vernieuwing te gaan doorvoeren in zijn kern. Geen bekende naam? Dat deed hij met een flink aantal nieuwkomers in zijn eerste selectie. Toch ging de Italiaanse Duitser daarna ook nog steeds volop door met zoeken naar nieuwe spelers en nieuwe methodes binnen het elftal. En dus kwamen er in elke interlandbreak wel nieuwkomers bij - het is ook in zijn laatste selectie voor de matchen tegen Italië en Israël niet anders. De cijfers stapelen zich op die manier wel degelijk wat op. 53 spelers al onder zijn hoede Ondertussen zitten we al aan niet minder dan 53 opgeroepen spelers door de bondscoach. Dat becijferde alvast Het Laatste Nieuws. Het maakt dat zowat iedereen zijn kans krijgt, of zo lijkt het op z'n minst. Ook in De Slimste Mens Ter Wereld werd deze week gevraagd naar de vier laatste bondscoaches. Daphne Agten, Mohsin Abbas en Geert Van Rampelberg kwamen collectief niet verder dan Wilmots, Martinez en Leekens. "Tedesco hé. Niet genoemd. Dat is een raar teken hé", aldus Van Looy. Waarop Van Rampelberg riposteerde: "Is dat een trainer?"





