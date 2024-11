Engelse manager heeft slecht nieuws voor Anderlecht: "Hij past nog altijd in onze plannen, maar hij mag wat meer berichten sturen"

Southampton-coach Russell Martin sprak over Samuel Edozie, de vleugelaanvaller die momenteel op huurbasis speelt bij Anderlecht. Martin benadrukte dat Edozie, ondanks zijn verhuurperiode, nog steeds een belangrijke rol speelt in de "grote plannen" voor de club.

Anderlecht huurt Edozie zonder aankoopoptie. Spijtig misschien, want de Brit heeft talent. En Southampton lijkt niet van plan hem te verkopen. "Hij is een belangrijke speler voor ons op de lange termijn", vertelde Martin aan de Daily Echo. Na een zomer waarin Southampton meer ervaren aanvallende opties toevoegde, koos de 21-jarige Edozie voor speeltijd bij Anderlecht.

Edozie, die eerder uitkwam voor de jeugd van Manchester City, speelt inmiddels regelmatig voor Anderlecht en heeft al twee goals en twee assists op zijn naam staan. Martin is tevreden met Edozie's prestaties en hoe hij zich aanpast aan zijn nieuwe omgeving.

"We hebben verschillende mensen naar hem laten kijken", legde Martin uit. "Matt Gill en Olly Lancashire zijn al naar België geweest, en Gilly is afgelopen weekend opnieuw gaan kijken. We staan in constant contact, en hij doet het goed."

Toch riep Martin Edozie op om beter te communiceren met de club, een belangrijk aandachtspunt volgens de coach. "Ik zou Sam echt willen aanmoedigen om beter te worden in het sturen van berichten en wat meer details te geven", zei Martin glimlachend. Hij gaf aan dat de club regelmatig stafleden stuurt om persoonlijk contact te onderhouden, omdat dit volgens hem altijd beter werkt. "Face-to-face contact is altijd beter en makkelijker", voegde hij eraan toe.

Martin benadrukte dat hij Edozie zelf ook graag zou bezoeken, al laat zijn schema dat momenteel niet toe. "Er komt een moment dat ik zelf kan gaan. Dit seizoen zal echt goed voor hem zijn", zei Martin afsluitend.