Jan Mulder hekelt opvallende beslissing van bondscoach Domenico Tedesco: "Dat lukt niet!"

Bondscoach Domenico Tedesco heeft de interland tegen Italië aangevat met een paar opvallende keuzes. Eén van zijn beslissingen werd vooraf al op de korrel genomen.

Tedesco verraste onder andere door Romelu Lukaku en Luis Openda samen aan de aftrap te brengen. De basisplaats van Lukaku was uiteraard geen verrassing. Velen waren al lang blij dat hij weer beschikbaar was voor de Duivels. Op basis van de spelers die hij ter beschikking had, wou Tedesco Openda dus niet uit de ploeg laten.

Een keuze waar de analisten bij VTM zich reeds voor de aftrap over uitspraken. Veel goedkeuring was er niet te bespeuren. Zeker niet bij Jan Mulder. "Of ik met deze keuze kan leven? Neen. Twee spitsen, dat lukt niet!" De Nederlander vreesde dat Openda te ver zou terugzakken. "Het beeld op Openda op het middenveld te zien staan, vind ik zo gek."

Spitsenduo Lukaku - Openda nog geen succes

"Openda is een diepe spits", zegt Mulder over de positie van de titularis. "Ik zie hem bij Leipzig veel meer voorin." Ook Marc Degryse kwam aan het woord. "Alles hangt er van af hoe Openda die rol gaat invullen. Voorlopig is het nog niet echt gelukt, die combinatie van Lukaku en Openda als spitsen. Het is een test om te zien of ze feeling met elkaar hebben."

Openda heeft wel het meeste te winnen bij deze veldbezetting. "Als Openda in de ploeg wil blijven en niet enkel invaller wil zijn voor Lukaku, dan moet het zo. Het is aan hen om te tonen dat ze een goede verstandhouding kunnen onderhouden en elkaar aanvoelen. Dat is tot dusver nog niet het geval geweest." Dat was dus het oordeel vooraf.

Moeilijke eerste helft voor België tegen Italië

Het verloop van de match zal dat niet bepaald veranderd hebben. België kreeg in de eerste helft immers geen voet aan de grond op het middenveld.