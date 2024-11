'Anderlecht hengelt opnieuw naar gewilde versterking, maar moet concurrentie dulden van onder meer Lyon, Feyenoord en ... Genk'

Dit voorjaar en deze zomer hengelde Anderlecht al naar de diensten van Taha Altikardes. Mogelijk gaan ze deze winter een nieuwe poging ondergaan. De concurrentie is niet min en dat is niet eens onlogische te noemen.

Bij Anderlecht zijn ze op zoek naar versterkingen voor deze winter. Het meest dringende? Dat blijft toch wel de verdediging. En zeker nu Jan Vertonghen al een heel seizoen van blessure in blessure sukkelt is de spoeling er dun.

In april werd al voor de eerste keer gewag gemaakt van interesse in een jonge centrale verdediger. Bij Göztepe zouden ze Taha Altikardeş willen gaan losweken. Die is deze zomer ondertussen 21 jaar geworden en blijft indruk maken voor zijn team.

Al sinds april sprake van interesse

In april werd er al over de verdediger gesproken bij Anderlecht en in de zomer ging de naam rond in de Turkse media. Toen werd ook gewag gemaakt van interesse van onder meer Torino en Hellas Verona en nog een aantal clubs.

De talentvolle jongeling staat hoog op de radar van diverse clubs, die graag hun verdediging willen versterken. En dat is ook naar deze winter toe niet anders, want volgens Ekrem Konur staan ondertussen Lyon, Feyenoord, Union Berlin en nog een aantal teams mee in de rij voor de jonge Turk.

21-year-old defender Taha Altıkardeş from Göztepe has attracted interest from Anderlecht, Genk, Lyon, Torino, Feyenoord, Mainz and Union Berlin.



En ook KRC Genk zou wel wat zien in de verdediger, die zowel centraal in de verdediging als op de rechtsachter kan worden uitgespeeld en dus ook een grote polyvalentie aan de dag kan gaan leggen voor zijn team.

Göztepe promoveerde deze zomer naar de Süper Lig en heeft zeker geen haast om afscheid te nemen van hun getalenteerde verdediger. De club heeft al meermaals aangegeven dat ze Taha willen behouden, tenzij er een bijzonder hoog bod binnenkomt dat hen zou overtuigen om hem te laten gaan.

Ferme adelbrieven van jonge Turk

Op die manier is het duidelijk dat ze bij de Turkse ploeg alle troeven in handen heeft. Hij doet het dan ook prima voor zijn team, waar hij 2023 voor speelt. Dit seizoen kwam hij al tien keer in actie in de hoogste klasse van het Turkse voetbal.

Hij speelde al 579 minuten mee en zorgde daarin voor wat aanvallende impulsen met een goal én een assist. Hij hielp zijn ploeg ook al mee aan drie clean sheets in zijn zes basisplaatsen. Het team staat knap zesde met 18 op 30 en is zo de revelatie in de Süper Lig.

Altikardes ligt nog tot juni 2026 (met een jaar extra als optie) onder contract en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van drie miljoen euro - al ligt de mogelijke transfersom mogelijk nog wat hoger, zeker gezien de veelvuldige interesse.

De jongeling is 1m90 en kopbalsterk te noemen. De speler is ondertussen ook jeugdinternational bij de U19 en U21 van Turkije geweest. Dit seizoen maakte hij al indruk in een wedstrijd tegen Ierland bij de beloften.