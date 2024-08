Selectie Anderlecht: een zestienjarige om Vertonghen te vervangen, twee grote primeurs én een ferme meevaller

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de wedstrijd van morgen tegen Oud-Heverlee Leuven. Thomas Foket en Ludwig Augustinsson zitten in de selectie en lijken dus klaar voor hun debuut dit seizoen.

Zaterdagavond zal Anderlecht proberen om een derde opeenvolgende overwinning te behalen aan het begin van het nog steeds prille kampioenschap. Paars-wit zal om 20.45 uur Leuven ontvangen in een interessant duel.

De club heeft inmiddels haar selectie bekendgemaakt voor de ontvangst van de Leuvenaars. Niet verrassend: Jan Vertonghen is er niet bij. De aanvoerder kampt met overbelasting van beide achillespezen en zal naar verwachting twee tot drie weken afwezig zijn.

Le retour de Ciske. En de eerste selecties van Thomas & Ludwig dit seizoen. 🟣⚪ #ANDOHL pic.twitter.com/hg0wIVsoD0 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 9, 2024

Zijn afwezigheid opent de deur voor Nunzio Engwanda in de selectie. De 16-jarige verdediger is vaak getest tijdens de voorbereiding en was zelfs basisspeler tijdens de galamatch tegen Wolfsburg, maar hij werd niet opgeroepen voor de eerste twee kampioenschapswedstrijden.

Ciske Amuzu is al terug

De defensieve linie wordt versterkt door de aanwezigheid van Thomas Foket en Ludwig Augustinsson. Beide versterkingen zijn voor het eerst weer opgeroepen dit seizoen en kunnen dus meteen hun debuut maken.

Brian Riemer kan ook tevreden zijn met de terugkeer van Francis Amuzu. De 24-jarige vleugelspeler die geblesseerd raakte tegen Wolfsburg, heeft gisteren de training hervat en zal waarschijnlijk nog niet starten. De jonge Nathan De Cat is ook opgeroepen, Louis Patris is een opvallende afwezige.