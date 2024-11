"Wat heeft hij laten zien?" Mogelijke opvolger van Ronald Koeman valt niet in goede aarde

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ronald Koeman is momenteel bondscoach van Nederland. Al wordt er al een tijdje gevraagd om een opvolger aan te duiden.

Ronald Koeman is de selectieheer van Oranje, maar krijgt geregeld de nodige kritiek over zich heen. Er wordt dan ook al gekeken voor een mogelijke opvolger. Daarbij valt vooral de naam van Erik ten Hag. De Nederlander werd recent aan de kant geschoven bij Manchester United, al wordt zijn naam ook genoemd bij Roma of Borussia Dortmund.

Voor Aad de Mos moet Ten Hag niet bij Oranje komen. “Ik denk dat we met Koeman een coach hebben die het redelijk goed doet”, klinkt het bij Footballtransfers. “Ten Hag heeft niet zoveel krediet opgebouwd dat hij nu in aanmerking moet komen voor het bondscoachschap.”

“Ten Hag heeft bij Manchester United bijna niets laten zien! Hij heeft voor zeshonderd miljoen euro spelers kunnen kopen, maar heeft veel verkeerde keuzes gemaakt. Je moet nooit zoveel Nederlandse spelers en spelers van je oude werkgever naar je club halen.”

Al moet De Mos wel toegeven dat de Premier League heel wat anders is dan de Eredivisie. Hij noemt meteen een andere naam dan Ten Hag voor de nationale ploeg.

“Ik denk dat je qua bondscoachschap eerder bij Arne Slot uit moet komen. Daarvoor hoeft Slot niet eens ontslagen te worden, maar als eventuele dubbelfunctie. Reiziger doet het ook fantastisch. Je kunt hem ook doorschuiven naar het grote Oranje.”